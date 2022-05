Wer ist die Frau, die Johnny Depp im Gericht den Rücken stärkt?

Wer ist die schöne Anwältin?

Ausserhalb des aktuellen Prozesses ist tatsächlich nicht viel zu erfahren über die 38-Jährige. Ihr LinkedIn-Profil sagt, Vasquez studierte Politik und Kommunikation an der Southwest-Universität in Los Angeles. Später besuchte sie, ebenfalls in Los Angeles, die Schule der Rechtswissenschaften und schloss mit dem Juris Doctor ab, einem akademischen Grad, der vor allem in den USA und in Kanada verliehen wird.