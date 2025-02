«Wer nichts mit mir zu tun haben will, lässt es halt»

Um die geht es auch in Ihrem neuen Song «Was aus euch wird», wo Sie sich genau mit dieser Frage in Bezug auf Ihre Kinder beschäftigen.

Als Elternteil ist man schon gespannt, was passiert, wenn ich nicht mehr da bin, weil ich es nicht erleben kann. Aber ich habe auch in dem Text immer wieder gesagt, ich bin sicher, dass was aus euch wird. Ich habe nie infrage gestellt, dass meine Kinder ihr Leben meistern werden. Und das soll das Lied auch aussagen, nämlich den Glauben an die Zukunft und den Glauben an die Kinder, die nach mir kommen.