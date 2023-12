Es ist noch nicht lange her, da trugen die berühmten Eltern ihre Tochter Lea de Seine Shayk Cooper (6) auf dem Arm durch ihre Heimatstadt New York. Öffentliche Auftritte waren für das Mädchen damals kein Thema und so mussten sich die Fotografen im Big Apple auf die Lauer legen, um ein Foto des inzwischen getrennten Paares und seiner Tochter schiessen zu können. Die dabei entstandenen Bilder zeigten schon damals, wie sehr der Schauspieler-Papa und die Model-Mama ihre kleine Prinzessin vergöttern.