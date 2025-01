Bei einer Auswahl liegt der Mindestpreis bei einem Euro, was umgerechnet aktuell 0.94 Franken entspricht. Darunter zwei Aschenbecher in Form eines Flügels und ein Backgammon-Set. Es geht aber auch teuer. Zwei Luxusautos, ein Mercedes ab 20'000 Euro und ein Bentley ab 50'000 Euro, finden sich auf den letzten beiden Auktionspositionen. Am teuersten ist eine Skulptur von Jean (Hans) Arp (1886-1966), die mit einem Schätzpreis von 150'000 bis 200'000 Euro aufgeführt ist.