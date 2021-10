Werbeaktion von Helene Fischer stösst auf Kritik

Doch statt Freude über das verlockende Geschenk, überwiegt bei den Fans die Sorge über drohende Bussen oder Gefahren im Strassen verkehrt. So schreibt eine Userin auf Facebook: «Finde das nicht in Ordnung. Während der Fahrt bitte kein Handy benutzen! Unfallgefahr!» Andere wenden sich direkt an Helene Fischer und sagen: «Wenn du die Busse übernimmst, mache ich gerne mit.» Zum Wettbewerb gibt es mittlerweile hunderte solcher Wortmeldungen, doch nicht alle davon sind negativ. «Helene sieht auf den Trucks so sinnlich aus», schwärmt ein Facebook-Nutzer, «ich hoffe, es gibt den Lastwagen bald als Miniatur, damit ich ihn zu Hause aufstellen kann», hofft ein anderer. Fan-Artikel werden auch fleissig gewünscht: «Mach doch mal Helene-Fischer-Bettwäsche, das wäre so toll!»