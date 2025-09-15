Pietro Lombardi hat genug

«Papa und Sohn, Freunde, ein Herz und eine Seele»

In seiner Story äussert er sich auch zur Beziehung zu seinen drei Söhnen Alessio (10), Amelio (1) und Leano (2), da ein Fan wissen möchte, ob es denn für ihn nicht hart sei, drei Kinder zu haben. «Hart, drei Kinder? Nein. Es ist das grösste Geschenk, das mir das Leben gegeben hat», meint der «DSDS»–Gewinner von 2011 dazu. In diesem Zusammenhang verrät er auch, dass keiner der drei Buben bei ihm wohnt. «Die Kinder leben bei Mama und das ist auch richtig so, weil eine Mama einfach eine Mama ist. Das heisst nicht, dass ein Papa nicht genauso wichtig ist, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine».