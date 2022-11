Thomas Gottschalk wettert gegen Influencer

Am Samstag ist es soweit. «Wetten, dass..?» wird um 20:15 Uhr im ZDF live aus dem deutschen Friedrichshafen am Bodensee ausgestrahlt. Showmaster Thomas Gottschalk (72) ist frisch erholt, denn gerade nahm er sich eine zweimonatige Auszeit in Florida. Gemeinsam mit seiner Freundin Carina Mross (60) besuchte er unter anderem seinen Sohn Roman (40) und dessen Familie. Kurz vor dem Show-Event plauderte der Moderator gewohnt frei von der Leber weg über die Entwicklung der Showbranche und die Zukunft von «Wetten, dass..?».