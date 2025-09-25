«Wetten, dass..?»-Unfall von Samuel Koch wird neu aufgerollt

Samuel Koch könnte als Unternehmer versichert sein

Koch könnte demzufolge als selbstständiger Unternehmer womöglich gerade deshalb versichert sein, weil er sonst nicht versichert war. Denn der heute 37-Jährige war bei seinem «Wetten, dass..?»-Auftritt Chef eines ganzen Teams. Sein Vater fuhr das Auto, über das er zu springen versuchte. Mehrere Personen wirkten an dem Stunt mit.