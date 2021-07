Wetten, ihr erkennt Demi inmitten ihrer Töchter nicht?

So innig sich die Frauen auf den Fotos geben, so zerrüttet war das Verhältnis zwischen zwei von ihnen in der Vergangenheit: Tallulah und Mutter Demi hatten lange keinen Kontakt. «Ich habe fast drei Jahre lang nicht mit meiner Mutter gesprochen», gestand die jüngste Tochter in einem emotionalen Instagram-Post. Was zum Zerwürfnis der beiden geführt hatte, liess die heute 27-Jährige offen. Auch wann sie schliesslich wieder zueinandergefunden haben, verriet Tallulah nicht. Das Verhältnis aber ist besser denn je. «Ich werde von meiner Mutter magnetisch angezogen», schrieb sie. «Wer mich kennt, weiss, wie sehr sie in meinem Leben präsent ist.»