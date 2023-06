Gut drei Jahrzehnte ist es her, dass Meg Ryan (61) zu einem echten Hollywoodstar wurde. Zwar stand sie auch schon zuvor vor der Kamera, in den Neunzigerjahren war sie insbesondere dank mehrerer Liebeskomödien aber nicht mehr aus der Traumfabrik wegzudenken. Nach Klassikern wie «Harry und Sally» (1989), «Schlaflos in Seattle» (1993) und «E-Mail für Dich» (1998) wurde es insbesondere in den letzten Jahren im Filmgeschäft sehr ruhig um Meg Ryan.