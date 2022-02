Hype um Whitney Houston ist ungebrochen

Dass Whitney Houston eine erfolgreiche und überaus talentierte Sängerin war, ist bis heute unumstritten. Ihre Songs wie «I Will Always Love You», «One Moment In Time» und «I Wanna Dance With Somebody» sind unvergessen. Noch immer wird die Musikikone auf der ganzen Welt vermarktet. In Las Vegas gibt es seit Oktober 2021 etwa die Show «An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Concert». Whitney Houston tritt dabei regelmässig als Hologramm auf und singt ihre grössten Hits. Die Darstellung Houstons wird mit ihrer unverwechselbaren Stimme untermalt und von einer Band, Backgroundsängern und Tänzern unterstützt.