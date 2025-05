Wie alt schätzt du Moderator Constantin Schreiber?

Was macht und kann Constantin Schreiber eigentlich nicht?

Der Journalist ist ein Phänomen. Constantin Schreiber sieht aus, als wäre er knapp 30 Jahre alt – dabei hat er 45 Lenze auf dem Buckel. Und er scheint ein Wunderkind zu sein. Schon als Jugendlicher lernte er Arabisch, als er ein halbes Jahr für einen Austausch in der syrischen Hauptstadt Damaskus war. Nach dem Abitur perfektioniert er die Sprache in Ägypten und beginnt danach ein Jurastudium in Deutschland – danach besuchte er Vorlesungen an der renommierte Universität Oxford.