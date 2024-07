Als kleines Mädchen fing Khalida an, mit ihren Brüdern in den Gassen vor ihrem Zuhause in Kabul zu kicken. «Ich war etwas bubenhaft, da fiel ich gar nicht so auf.» Als die Taliban 1996 an die Macht kamen, floh ihre Familie nach Pakistan. «Im Flüchtlingslager war der Sport oft meine einzige Freude.»