Gottschalk verlegt ESC von Lausanne nach Montreux

So intakt, wie er angibt, dürfte das ESC-Wissen des Moderators nicht mehr sein. In seiner Erzählung gibt es einen Schweiz-Fehler: Der ESC fand nie in Montreux statt, 1989 wurde er nach dem Sieg von Céline Dion (56) im Vorjahr in Dublin (Irland) in Lausanne VD ausgetragen. Auch der bayrische Rundfunk, der damals für die deutsche Teilnahme am ESC verantwortlich war, kann sich auf Anfrage von «Blick» nicht erklären, wie Gottschalk im Buch auf Montreux kommt. «Thomas Gottschalk hat 1989 für Deutschland kommentiert. Die Übertragung war aus Lausanne», heisst es von der dortigen Pressestelle. «Zu Montreux gibt es keine Daten.»