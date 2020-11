Denn das Leben als beste Skifahrerin der Welt kann einsam sein. Vonn ist eine Perfektionistin, die sich selber wahnsinnig viel Druck auferlegt. Und sie war auf der Piste eine Draufgängerin, wurde oft wegen Verletzungen aus ihrem geliebten Wettkampfleben gerissen. Schon vor Jahren machte sie öffentlich, dass sie unter Depressionen leidet und deswegen durchgehend Medikamente nimmt. An den schwierigeren Tagen oder auch turbulenten Zeiten in ihrem Privatleben sind ihre Hunde eine wichtige Stütze. Leo zum Beispiel hat sie aus dem Tierheim geholt, nachdem er von einem Auto angefahren wurde und sein Knie kaputt war – wie ihres in jenem Moment. «Vielleicht können wir ja zusammen Reha machen. Er hat mich so aufgemuntert, seit ich ihn habe.»