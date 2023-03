Viel Geld setzte Becker auch in Afrika, buchstäblich in den Sand. Dokumente der Enthüllungsplattform «Football Leaks» zeigten 2017, dass Becker ab 2013 wohl Geld in Ölquellen im afrikanischen Nigeria gesteckt haben soll. Unklar ist, wie viel Geld er dabei verlor. Die Dokumente reden von Investitionen in Millionenhöhe.