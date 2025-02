Wie schaffte es Bianca Censori nackt auf den roten Teppich?

Was ist der Dresscode für die Grammys?

Die prestigeträchtige Veranstaltung geht mit einer gewissen Kleiderordnung einher – eine geschriebene Regel gibt es allerdings nicht. 2013 machte das Gerücht einer Kleiderordnung des Senders «CBS» die Runde. Darin wurden insbesondere die weiblichen Stars angehalten, ihren Körperrundungen zu bedecken. Später beteuerte der Sender, dass es sich um eine Telefonkonferenz gehandelt hätte, deren Inhalt nie für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen wäre. So oder so: An die Regeln hat sich keiner gehalten.