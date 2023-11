Wie sich Schweiz-Muffel Olli Schulz in den Berner Käse verliebte

Und so räumt der Norddeutsche in der neusten Podcast-Folge schliesslich prompt auch ein, der Schweiz im Voraus Unrecht getan zu haben. Live aus dem Tourbus, der ihn von der Bundesstadt an den Vierwaldstättersee nach Luzern chauffierte, erzählt er seinem Kompagnon Böhmermann so von seiner jüngsten Schweiz-Erfahrung: «Ich habe immer gemischte Gefühle gegenüber der Schweiz gehabt. Gestern in Bern haben sie mich mit offenen Armen empfangen. Es war wunderschön. Heute in Luzern, da wird’s nicht anders werden – da bin ich mir ziemlich sicher.» Wer könnte da noch leugnen, dass Liebe nicht doch durch den Magen geht?