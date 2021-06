Wie steht es um das Liebesleben der «Friends»?

David Schwimmer, 54, hatte als Ross Geller trotz drei Hochzeiten (und Scheidungen) eigentlich nur Augen für Rachel (ausser sie waren gerade in einer Beziehungspause). Im echten Leben liess sich Schwimmer wesentlich mehr Zeit mit dem Heiraten: Nachdem er in den Neunzigern mit «Torn»-Sängerin Natalie Imbruglia, (46, und mit Tina Barrett, 44, von der Popgruppe S Club 7 zusammen gewesen war, heiratete er 2010 die Künstlerin Zoe Buckman. Die Ehe zerbrach sieben Jahre später, aber die gemeinsame Tochter Cleo, mittlerweile zehn Jahre alt, ist seitdem die wichtigste Frau im Leben Schwimmers. «Sie kommt zuerst, egal um was es geht», so Schwimmer in einem Interview mit dem «Telegraph».