Sie posiert auf Instagram mit Luxusaccessoire

Wenn die Jüngste aus dem Beckham-Clan in den Familienferien in Saint-Tropez (F) eine Bootstour macht, dann mit Stil. Gutgelaunt lächelt Harper Beckham (14) für ein Selfie mit ihrem Bruder Romeo Beckham (22) in die Kamera. Dieser teilte den Schnappschuss anschliessend mit seinen Followern auf Instagram. Der süsse Geschwistermoment ist eine Abwechslung zum laufenden Familienstreit bei den Beckhams.