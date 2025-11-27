Wie wenig Rente Thomas Gottschalk bekommt

Eine Wahnsinns-Karriere

Gottschalks TV-Karriere erstreckte sich über Jahrzehnte. Von 1987 bis 2011 moderierte er die ZDF-Sendung «Wetten, dass..?». In den Jahren 2021, 2022 und 2023 kehrte er jeweils für eine jährliche Show zurück. Der Moderator blickt zufrieden auf sein bisheriges Leben zurück, wie er bei der «Bunte» betont: «Ich bin kein Mensch, der mit Wünschen unterwegs ist und sagt: Das steht mir zu. Mir steht überhaupt nichts zu. Aber mein Leben war erfüllt.»