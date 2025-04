Wie zwei Oscar-Gewinner Psychospiele mit uns spielen

Dabei geht fast vergessen, dass das Duo neben seiner Freundschaft auch noch einen richtig guten Film mit unheimlichem Soundtrack erschaffen hat. Zimmer: «Ich sage es Ihnen jetzt, wie es ist: Der Stoff ist total autobiografisch. Haben wir nicht alle Dämonen in uns, die wir lieber in ihren Käfigen lassen würden? Ich liebe Filme, in den wir uns den Spiegel vorhalten können.» Spielen Zimmer und Howard in «Eden» etwa Psychospiele mit uns? Zimmer lächelt verschmitzt: «Immer. Aber ich versuche immer, das verantwortungsbewusst zu tun. Ich öffne Türen, durch die du gehen kannst, wenn du willst. Du möchtest etwas erleben? Kannst du haben – aber ich sage dir nicht, was passieren wird. Ich möchte, dass du dabei fühlen kannst, was du willst. Ich lenke dich – aber manipuliere dich nicht.»