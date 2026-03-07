Wiederholt sich die Geschichte?

Seit Beginn der Bombardements der USA und Israels befindet er sich auf Medientour, gibt überall Interviews und spricht via Social Media zur Bevölkerung im Iran. Experten bezeichnen seine Chancen als klein, in die Politik seiner Heimat eingreifen zu können. Zu klein sei seine Basis, zu wenig wisse er über die wahren Zustände. Denn seit er als 18-Jähriger zur Ausbildung in die USA geschickt wurde – zuerst als Kampfjetpilot, dann zum Studium der Politikwissenschaften, hat er keinen Fuss mehr ins Land gesetzt. Doch mit seinem Namen und seinem Stammbaum schlägt er den Bogen vom feudalistischen System der Kaiserdynastie zum Regime der Mullahs und zu den Grossmächten, die immer wieder in die Geschicke des Landes eingegriffen haben.