Will Drew Barrymore sich einen Panikraum bauen lassen?

Panikräume keine Seltenheit unter den Schönen und Reichen

Im Gespräch mit der deutschen Zeitung sagt Robert Taussig, dass in den vergangenen Jahren Panikräume immer mehr an Beliebtheit unter den Stars gewinnen würden – und die Wünsche der Kundinnen und Kunden würden kaum Grenzen haben. «Wir leben in unbeständigen Zeiten. Ich habe in den letzten Jahren immer verrücktere Anfragen dazu bekommen. Manche Kunden wollen etwa ein umgebautes Hightech-Schlafzimmer, das mit einem Knopfdruck in eine sichere Festung mit eigener Luftversorgung umgewandelt werden kann», verriet der Experte. Auch Musikstudios seien gewünscht, die den grössten Naturkatastrophen oder «James-Bond-würdigen Angriffen» standhalten könnten.