Schreck-Momente für ihre Familie und Fans auf der ganzen Welt. Pop-Titanin Madonna wurde am 24. Juni in New York bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert, musste sogar beatmet werden! Kurzzeitig stand es so richtig schlecht um die 64-Jährige. Mittlerweile gibt es Entwarnung, die Amerikanerin scheint über den Berg zu sein und erholt sich in ihrem New Yorker zuhause, liebevoll umsorgt von ihren Kindern.