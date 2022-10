Apple hat am Samstag in Washington D.C. laut «The Hollywood Reporter» die erste Vorführung von «Emancipation» veranstaltet. In dem Film spielt Will Smith (54) die Hauptrolle - und die Zukunft des Projekts schien daher lange ungewiss. Smith hatte während der Oscar-Verleihung seine Beherrschung verloren und Komiker Chris Rock (57) vor einem Millionenpublikum geohrfeigt.