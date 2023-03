Gerade erste sorgte Comedian Chris Rock (58) für Schlagzeilen, als er sich in seinem Comedy-Special «Selective Outrage» unverblümt zur berüchtigten Oscar-Ohrfeige von Will Smith (54) äusserte. «Sie tut noch immer weh!», erklärte Rock unter anderem am Samstagabend live in Baltimore auf der Bühne seines Netflix-Specials. Das US-Magazin «People» weiss nun zu berichten, dass sich Superstar Smith seinerseits schon seit Längerem eine Aussöhnung mit Rock wünschen würde. «Er hat erfolglos versucht, auf die bestmögliche Art mit Chris Wiedergutmachung zu leisten», verriet ein namentlich nicht genannter Insider dem US-Magazin.