Windel-Unternehmerinnen sorgen für Kopfschütteln

Es hilft auch nichts, dass sie zu erklären versuchen, dass das Garn auch in Bereichen wie Inkontinenz oder Menstruationsprodukten verwendet werden kann. Judith Williams (54) bietet den beiden an, dass sie sich noch einmal beraten und mit einem realistischeren Angebot zurückkehren. Am Ende investiert Williams tatsächlich in «kniti» – fünfzehn Prozent des Unternehmens sowie Royalties für jede verkaufte Windel. Ausserdem sicherte sich die Investorin die Option auf weitere fünfzehn Prozent nach Erreichen bestimmter Unternehmensziele.