Vor vier Jahren haben Sie mir erzählt, dass Sie mit 65 ein Piano-Konzert mit einem Orchester geben wollen. 2022 ist es also so weit, in der neuen Konzerthalle in Andermatt, nehme ich an.

Zuerst in der Konzerthalle in El Gouna, die bis dann fertig ist. Dort muss sowieso jeder klatschen, weil es sonst keinen Strom und kein Wasser mehr gibt (lacht). Die Leute sehen hier die klassische Musik viel lockerer, da kann ich mir schon ein paar Fehler mehr erlauben. Mein zweites Konzert spiele ich in der Oper in Kairo. Und erst dann wage ich mich fürs dritte Konzert nach Andermatt. Danach ist Feierabend – und ich hoffe, dass ich eine neue Herausforderung im Leben finden werde.