Seither haben sie weitere fünf Kinder gemeinsam bekommen: Nash, 6, Easton, 2, die 18-monatigen Zwillinge Asher und Aksel. Und Tochter Emeline, die im Juni 2018 noch nicht mal zweijährig bei einem tragischen Unfall im Pool ertrank. Bei einem Treffen mit den Nachbarn war die Kleine einen Moment unbeaufsichtigt – und schon war es passiert. «Wenn du ein Kind verlierst, und dann noch auf diese Weise, dann realisierst du, wie speziell diese Eltern-Kind-Beziehung wirklich ist», sagt das Paar im Interview. «Unsere Kinder sind absolut unglaublich, es ist nicht so, dass wir nicht dankbar für das sind, was wir haben. Aber wir haben einfach noch so viel mehr Liebe zu geben und Liebe, die wir geben wollen.»