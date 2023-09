Maya Hawke feierte indes 2019 mit der Netflix-Serie «Stranger Things» ihren grossen Durchbruch, stand im selben Jahr auch für Regie-Legende Quentin Tarantino (60) in «Once Upon a Time In... Hollywood» vor der Kamera, und wird demnächst in Bradley Coopers (48) Biopic «Maestro» über den Komponisten Leonard Bernstein (1918-1990) zu sehen sein.