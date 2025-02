Das «Fyre Festival» sollte 2017 das grösste und exklusivste Festival seiner Art werden. Die ehemalige Insel des kolumbianischen Drogenbarons Pablo Escobar (1949–1993) auf den Bahamas würde sich laut Plan in ein Party-Mekka der Schönen und Reichen verwandeln. Supermodels wie Bella Hadid (28), Hailey Bieber (28, damals Baldwin) und Emily Ratajkowski (33) posieren auf Yachten vor weissen Sandstränden und werben für Tickets von bis zu 100'000 US-Dollar. Koste, was es wolle – dabei sein ist alles. Ein Party-Erlebnis der Extraklasse, das so allerdings nie stattfand und wegen schlechter Organisation in einer Katastrophe endete. Statt puren Luxus erwartete das Partyvolk ein wahr gewordener Albtraum.