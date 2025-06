Wird David Beckham endlich zum Ritter geschlagen?

2022 machte David Beckham Schlagzeilen, als er zwölf Stunden lang in der Schlange stand, um sich an ihrem Sarg von der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) zu verabschieden. Diese hatte ihn 2003 für seine Verdienste für den englischen Fussball mit dem «Order of the British Empire» (OBE) ausgezeichnet. Mit dem Ritterschlag könnte David Beckham nun eine noch höhere Ehre zuteilwerden.