Wird der Kaulitz-Zwilling bald Vater?

Freundin wünscht sich Mini-Bill

«Ich habe grade erfahren, dass eine Freundin ein Kind von mir möchte», verrät Bill Kaulitz im Podcast. «Wir sind beide Single und im Suff sagen wir dann gerne mal: ‹Mensch, wenn du so lange Single bist und ich so lange Single bin, vielleicht sollten wir irgendwann einfach heiraten und ein Baby haben›», so Kaulitz, der offen homosexuell ist, weiter. Er würde das «halt in so einer Partylaune» sagen, gesteht er.