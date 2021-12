Zu Sowjetzeiten hatte der 69-Jährige seinen Karrierestart als Spion in der DDR beim damals gefürchteten Geheimdienst KGB, für welchen er auch als Offizier in Dresden arbeitete. Im Jahr 1990 kehrte er nach der Wende mit seiner jungen Familie – seiner damaligen Frau Ljudmila und den beiden Töchter – zurück in seine Heimatstadt Leningrad (heute Sankt Petersburg), da er in die UdSSR zurückbeordert wurde.