In wenigen Tagen ist es so weit: Taylor Swift (34) macht am 9. und 10. Juli mit ihrer «Eras»-Welttournee Halt in Zürich. Der US-amerikanische Pop-Superstar tritt gleich zweimal im ausverkauften Zürcher Letzigrund vor rund 90'000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf. Um die Konzert-Location in Zürich-Altstetten wird während dieser beiden Tage der Ausnahmezustand herrschen. Doch was macht Taylor Swift in Zürich, wenn sie nicht gerade auf der Bühne steht?