Wolfhard Köpke will mit Preisgeld Ferien für Single-Mütter zahlen

Wer sich überraschen lassen will, sollte nicht weiterlesen: Auch in der zweiten Sendung fliegen dem ehemaligen Fahrlehrer aus Nordrhein-Westfalen die Herzen der Zuschauenden zu, als er vor der 64'000-Euro-Frage in Tränen ausbricht. Showmaster Jauch will zu diesem Zeitpunkt von seinem Kandidaten wissen, wofür der Rentner denn so viel Geld benötige?