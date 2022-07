Ein anderes Bild zeigt die First Lady Hand in Hand mit ihrem Ehemann, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (44). «Auf dem Cover des ‹Vogue›-Magazins zu sein, ist eine grosse Ehre und ein Traum für viele erfolgreiche und prominente Menschen dieser Welt», schreibt Selenska zu jenem Foto bei Instagram. Ihnen allen wünsche sie, dass sie nicht wegen eines Krieges in ihren Ländern auf diesem landen. Die First Lady wünsche sich, dass man nun jede ukrainische Frau dort an ihrer Stelle sehe, sie seien «das Gesicht und das Cover unseres Landes».