Wurde ESC-Auftritt von Céline Dion bereits geprobt?

2. Das sagt die SRG

Die SRG hält sich zu einem Auftritt von Dion bedeckt. «Céline wird natürlich immer mit der Schweizer ESC-Geschichte verbunden sein und gehört dazu», sagt Edi Estermann, Head of Communication ESC 2025. «Wir hätten sie sehr gerne in der Show und sind mit ihr in Kontakt. Aber die Gesundheit geht vor.» Der Instagram-Post sei keine Auftritts-Bestätigung gewesen. «Für uns ist es immer noch offen», so Estermann.