Wurde Gina-Lisa illegal in Zürich operiert?

Darum hatte Lohfink so starke Schmerzen

Das Material, sogenanntes Aqua-Füllmaterial, das eigentlich im Po war, ist über die Jahre in die Beine gerutscht. «Das Aqua-Filling ist ein Polyamid-Gel, also ein reines Kunststoff-Gel, das sich nie wieder abbaut. Da sind international schon viele Stars dran gestorben. Bei ihr wurde es noch mit Eigenfett gemischt, was komplett idiotisch ist», so Dorow.