Wurde Tina Turners Statue auf Temu bestellt?

Auch andere Stars sind mit schlechten Statuen gestraft

Die Statue von Tina Turner erinnert an andere Skulpturen bekannter Persönlichkeiten, die mehr in ein Kuriositäten-Museum gehören als auf einen öffentlichen Platz. Wir erinnern uns wohl noch alle zu gut an die Büste von Fussballer Cristiano Ronaldo (40), die im Flughafen von Madeira enthüllt wurde. Mit verzerrtem Lächeln, Augen, die nicht ganz richtig aussehen und seltsamer Frisur sorgte die Statue weltweit für Spott.