Yeliz Koc zeigt erstmals ihr Baby Snow Elanie

Yeliz Koc, 28, zeigt zum ersten Mal Töchterchen Snow Elanie. Auf einem Spiegel-Selfie hält die Influencerin ihr Baby in den Armen. «Mein Leben lang hat mir etwas gefehlt, ich wusste nie was. Heute weiss ich es», kommentiert sie das Bild. In den Hashtags stellt sie ausserdem klar, dass sie die «glücklichste Mutter der Welt» ist. Das kleine Mädchen, das schon mächtig viel Haar hat, ist auf dem Bild nur von hinten zu sehen.