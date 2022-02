Schon im vergangenen Dezember teilte Angelina Jolie auf Instagram Impressionen, wie sie mit Zahara nach Washington D.C. reiste, um dort mit Anwälten und Politikern an der Modernisierung und Stärkung des Violence Against Women Act zu arbeiten. Weiter behandelten sie auch Themen, unter anderem die Stärkung der Gesundheit und Sicherheit von Kindern, farbigen Gemeinschaften, LGTBQ-Überlebenden und ländlichen Gebieten. Viel Engagement für die gute Sache – mit Tochter Zahara an ihrer Seite, fällt die Arbeit bestimmt gleich ein bisschen leichter.