Kaiser Karls Kleiderkunst

Bis heute prägt der Modezar eine Vielzahl an Modemacherinnen und Modemachern – so auch Olivier Rousteing (37) von Balmain. Er bekennt im «Vogue»-Interview, Karl Lagerfeld sei seine grösste Inspiration – auch heute noch. Rousteing ist einer der zehn Designerinnen und Designer, welche die Entwürfe von Karl Lagerfeld neu interpretieren und in ihrem eigenen Stil umsetzen. Das Motto «In Honor of Karl» ist auch der Leitspruch der diesjährigen Met Gala in New York am 1. Mai – dem wichtigsten Modeereignis des Jahres. Neben Rousteing sind Namen wie Donatella Versace, John Galliano von Maison Margiela und Pierpaolo Piccioli von Valentino mit dabei.