7. Sie rettete jemandem das Leben

Am 12. Mai 1956 schlief Schauspieler Montgomery Clift (1920-1966) am Steuer seines Wagens ein, als er auf dem Heimweg von einer Party bei Elizabeth Taylor war. Sein Auto fuhr gegen einen Telefonmast. Taylor war wenige Minuten später an der Unfallstelle und leistete erste Hilfe - sie entfernte zwei seiner Zähne aus seinem Rachen und rettete ihm so das Leben.