Zehn schräge Fakten über «Kevin – Allein zu Haus»

9. Die McCallister-Familie unternimmt einen unmöglichen Flug

Aller guten Kontinuitätsfehler sind drei: Das Reiseziel der McCallister-Familie ist Paris. Ein Flug von Chicago in die französische Hauptstadt dauert etwa sieben bis acht Stunden, und es gibt einen Zeitunterschied von sieben Stunden. Im Film startet die Familie am Morgen in Chicago und landet am helllichten Tag in Paris. Realistischerweise müsste es dort jedoch bereits Nacht sein.