Zeigt sich Jennifer Aniston auf Mallorca mit ihrem neuen Freund?

Sommer, Sonne, Sonnenschein – und dazu noch ein bisschen Amor. Dies scheint bei Jennifer Aniston (56) derzeit das Motto zu sein. Auf Mallorca zeigt sie sich nicht nur in Begleitung ihres Kollegen Jason Bateman, (56, «Kill the Boss»), sondern auch in jener von Jim Curtis, einem durchaus attraktiven Coach, Paartherapeuten, Hypnotiseur und – so wird gemunkelt – ihrem neuen Freund.