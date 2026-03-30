Zu gut für Hollywood-Klischees

Frauenrollen waren in den 1950er-Jahren klar definiert. Es gab die adrette, patente Hausfrau, die den hart arbeitenden Gatten abends mit einem Drink empfing. Ihr Pendant: die kluge Intellektuelle mit Brille, die unweigerlich als alte Jungfer endet. Dann gab es noch die Hure mit dem goldenen Herzen. Und es gab Marilyn Monroe, die Sexbombe, die auch Frauen mochten – und die so naiv wirkte, dass Männer sich nicht bedroht fühlten, die Dinge sagte wie: «Wer morgens betet, hat den ganzen Rest des Tages Zeit für Spass und Sauereien.»