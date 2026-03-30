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100 Jahre Marilyn Monroe

Zu gut für Hollywood-Klischees

Jahrzehnte nach ihrem Tod ist Marilyn Monroe eine Ikone und wird bis heute zigfach kopiert. Zu Lebzeiten versuchte sie vergeblich, als Schauspielerin ernst genommen zu werden. Am 1. Juni würde sie 100 Jahre alt.

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<p>Ein Moment für die Geschichtsbücher: ikonische Szene aus dem Film «Das verflixte 7. Jahr» von 1955.</p>

Ein Moment für die Geschichtsbücher: ikonische Szene aus dem Film «Das verflixte 7. Jahr» von 1955.

IMAGO/mptv

Am Morgen des 5. August 1962 wird Hollywood-Star Marilyn Monroe tot in ihrem Bungalow im kalifornischen Brentwood aufgefunden. Es ist einer dieser «Wo warst du, als …»-Momente. Die Welt ist geschockt.

Monroe ist weltberühmt, erst 36 Jahre alt. Offizielle Todesursache: Selbstmord durch eine Überdosis Schlaftabletten. Heute, fast 64 Jahre später, ist sie lebendiger denn je. Eine Ikone, Inbegriff von Sinnlichkeit und Stil, Popgrössen wie Madonna imitieren sie. Marilyn Monroe ist der einzige Star, bei dem bloss der Vorname, der Nachname oder die Initialen MM genügen, damit jeder weiss, wer gemeint ist.

<p>1947 unterschreibt die 21-Jährige ihren ersten Vertrag mit 20th Century Fox. Im Jahr davor hatte sie ihren Namen von Norma Jeane Baker zu Marilyn Monroe geändert. Monroe war der Ledigname ihrer Mutter, Mariyn hiess eine Tänzerin, die MM bewunderte.</p>

1947 unterschreibt die 21-Jährige ihren ersten Vertrag mit 20th Century Fox. Im Jahr davor hatte sie ihren Namen von Norma Jeane Baker zu Marilyn Monroe geändert. Monroe war der Ledigname ihrer Mutter, Mariyn hiess eine Tänzerin, die MM bewunderte.

Platinblond, Schlafzimmerblick und knallroter, perfekt geformter Mund, die Verkörperung von Bombshell, der Sexbombe. Ein bisschen dümmlich, ein bisschen naiv – und lebenslang masslos unterschätzt. «Mit Marilyn Monroe starb eine der grössten Schauspielerinnen, die Hollywood je gesehen hat», schrieb das Magazin «Rolling Stone» diesen März.

Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Am 1. Juni würde MM 100 Jahre alt. «Becoming Marilyn Monroe» – auf Deutsch «Marilyn Monroe werden» – heisst die immersive Ausstellung in der Lichthalle Maag in Zürich, die aktuell den Hollywood-Star ehrt. Immersiv sind mit Musik und Ton unterlegte Projektionen von Bildern und Filmsequenzen an Wänden und Decke.

<p>Monroe 1954 im Western «Fluss ohne Wiederkehr» von Otto Preminger.Sie spielte an der Seite von Robert Mitchum die – ernsthafte – Hauptrolle.</p>

Monroe 1954 im Western «Fluss ohne Wiederkehr» von Otto Preminger.Sie spielte an der Seite von Robert Mitchum die – ernsthafte – Hauptrolle.

«Eine Karriere ist wunderbar, aber nichts, woran man sich wärmen könnte in einer kalten Nacht», lautet eines der cleveren, doppeldeutigen Zitate von MM. Ihr Streben nach Anerkennung als ernst zu nehmende Schauspielerin gelang ihr nie wirklich. Trotz Charakterrollen wie 1950 in «Asphalt-Dschungel», einem düsteren Film noir von John Huston. Marilyn selbst hielt den Film für einen ihrer besten.

Ihre Schönheit provoziert

Der Durchbruch zum Weltstar gelang ihr 1953 als Femme fatale im Thriller «Niagara». Sie spielte, was sie auch im realen Leben war: eine unglaublich schöne erotische Frau, die mit ihrem Äusseren und ihrer unkonventionellen Art polarisierte. Dreharbeiten mit ihr galten als Horror. Sie kam chronisch zu spät. Oder gar nicht. Sagte kurzfristig ab, war krank, nicht vorbereitet.

Eine Zumutung für Regisseure und Crew. «Ich komme eigentlich nie zu spät – die anderen haben es bloss immer so eilig», kommentierte sie und machte auf naiv, mit grossen Augen und geschürztem Mündchen. Ganz unschuldig war sie nicht an ihrem Image. Was blieb ihr anderes übrig.

<p>Verschränkte Arme, damit das Kleid nicht verrutscht. Der Reissverschlussging nicht zu: Marilyn Monroe posiert 1954 für Milton Greene.</p>

Verschränkte Arme, damit das Kleid nicht verrutscht. Der Reissverschlussging nicht zu: Marilyn Monroe posiert 1954 für Milton Greene.

Frauenrollen waren in den 1950er-Jahren klar definiert. Es gab die adrette, patente Hausfrau, die den hart arbeitenden Gatten abends mit einem Drink empfing. Ihr Pendant: die kluge Intellektuelle mit Brille, die unweigerlich als alte Jungfer endet. Dann gab es noch die Hure mit dem goldenen Herzen. Und es gab Marilyn Monroe, die Sexbombe, die auch Frauen mochten – und die so naiv wirkte, dass Männer sich nicht bedroht fühlten, die Dinge sagte wie: «Wer morgens betet, hat den ganzen Rest des Tages Zeit für Spass und Sauereien.»

Marilyn liebte die Kamera, und die Kamera liebte sie. Über 30 Filme drehte sie, darunter Klassiker wie «Das verflixte 7. Jahr», der mit dem Thema Monogamie spielt. Oder «Manche mögen’s heiss» mit Tony Curtis und Jack Lemmon, eine urkomische Komödie, die ungeniert Genderklischees auf die Schippe nimmt und als eine der besten aller Zeiten gilt.

<p>Für viele eine unmögliche Verbindung: Schriftsteller Arthur Miller und Marilyn Monroe heiraten am 29. Juni 1956 in South Salem im Staat New York.</p>

Für viele eine unmögliche Verbindung: Schriftsteller Arthur Miller und Marilyn Monroe heiraten am 29. Juni 1956 in South Salem im Staat New York.

Ihr letzter vollendeter Film ist «Nicht gesellschaftsfähig» («Misfits»). Es geht um fünf einsame Aussenseiter, die nirgends richtig hinpassen. Es war wohl Marilyns ergreifendste Performance; der Film wurde ein Klassiker. Geschrieben hat ihn der Dramatiker Arthur Miller, Monroes Ehemann. Der dritte.

<p>Während der Dreharbeiten zu «Das verflixte 7. Jahr» frischt Monroe in der Garderobe ihren berühmten Schönheitsfleck auf.</p>

Während der Dreharbeiten zu «Das verflixte 7. Jahr» frischt Monroe in der Garderobe ihren berühmten Schönheitsfleck auf.

Den ersten, Polizist James Dougherty, heiratete sie mit 16 noch unter ihrem Geburtsnamen Norma Jeane Baker. Dadurch konnte sie Aufenthalten in Waisenhäusern und bei Pflegefamilien entgehen. Der zweite war selbst ein Star, Baseball-Legende Joe DiMaggio. Er soll sie geschlagen haben – sorgte aber dafür, dass 20 Jahre lang immer ein halbes Dutzend frische Rosen auf ihrem Grab lagen.

Kein Talent zur Hausfrau

Die Hochzeit mit dem Pulitzer-Preisträger Arthur Miller sorgte für Getuschel. «Köpfchen heiratet Körper» titelten Zeitungen. So einen guten Body hatte dieser Miller auch nicht, würde man heute spotten. «Ich habe zu viel Fantasie, um eine Hausfrau zu sein», antwortete Marilyn auf die ernsthafte Frage, warum sie als Ehefrau weiter Filme drehe. Die Ehe mit Miller war MMs längste, nach fünf Jahren wurde sie 1961 geschieden, ein Jahr vor ihrem Tod.

<p>Dünnes Kleidchen, eisige Temperaturen. Und am Ende eine Lungenentzündung: Marilyn singt 1954 für die US-Truppen in Korea. Es ist ihr wichtig, sich den Soldaten so zu zeigen, wie sie sich Marilyn Monroe erträumten.</p>

Dünnes Kleidchen, eisige Temperaturen. Und am Ende eine Lungenentzündung: Marilyn singt 1954 für die US-Truppen in Korea. Es ist ihr wichtig, sich den Soldaten so zu zeigen, wie sie sich Marilyn Monroe erträumten.

Um ihr Sterben und ihr wahres Wesen drehen sich bis heute Debatten. Was passierte wirklich? Wie war sie wirklich? Marilyn Monroe, die angehimmelte Göttin, sagte einmal: «Unvollkommenheit ist Schönheit, Wahnsinn ist Genialität, und es ist besser, absolut lächerlich als absolut langweilig zu sein.»

MM: Vorbild für moderne Ikonen – Wer kann, macht auf Monroe

<p>GUT GELUNGEN: Paris Hilton hat plötzlich Busen und präsentiert als Marilyn Monroe 2010 in Hollywood ihr neues Parfum. Es heisst «Tease», auf Deutsch so viel wie «necken».</p>

GUT GELUNGEN – Paris Hilton hat plötzlich Busen und präsentiert als Marilyn Monroe 2010 in Hollywood ihr neues Parfum. Es heisst «Tease», auf Deutsch so viel wie «necken».

<p>MADONNA MAG MM: 1985 tanzt Madonna als MM-Kopie im rosa Abendkleid durch das Video zu «Material Girl». Zwei Jahre später ging sie mit blondem Marilyn-Lockenkopf auf Welttournee.</p>

MADONNA MAG MM – 1985 tanzt Madonna als MM-Kopie im rosa Abendkleid durch das Video zu «Material Girl». Zwei Jahre später geht sie mit blondem Marilyn-Lockenkopf auf Welttournee.

<p>MEHR JEAN HARLOW ALS MM: Bei der Verleihung der MTV Video und Music Awards 2006 in New York macht Pop-Star Christina Aguilera aufplatinblonder Hollywood-Star.</p>

MEHR JEAN HARLOW ALS MM – Bei der Verleihung der MTV Video und Music Awards 2006 in New York bringt Pop-Star Christina Aguilera auf platinblonden Glamour an die Ostküste.

<p>LADY KANN AUCH DIVA: Als blonder Vamp im MM-Look läuft Sängerin Kylie Minogue am 20. Februar 2008 an den Brit Awards in London über den roten Teppich.</p>

LADY KANN AUCH DIVA – Als blonder Vamp im MM-Look läuft Sängerin Kylie Minogue am 20. Februar 2008 an den Brit Awards in London über den roten Teppich.

<p>MIT ETWAS GUTEM WILLEN: Blonde Locken und Satinkleid. An den Bafta Awards in London erinnert Scarlett Johansson im Februar 2004 an die Hollywood-Ikone – und machte eine gute Falle.</p>

MIT ETWAS GUTEM WILLEN –  Blonde Locken und Satinkleid. An den Bafta Awards in London erinnert Scarlett Johansson im Februar 2004 an die Hollywood-Ikone – und macht eine gute Falle.

<p> </p><p>SAKRILEG MIT SCHADEN? Kritik gab's für Kim Kardashian, weil sie an der Met Gala 2022 in New York das Originalkleid trägt, in dem Monroe für John F. Kennedy das berühmte Geburtstagsständen sang – und es beschädigt haben soll.</p>

SAKRILEG MIT SCHADEN? – Kritik gab's für Kim Kardashian, weil sie an der Met Gala 2022 in New York das Originalkleid trägt, in dem Monroe für John F. Kennedy das berühmte Geburtstagsständen sang – und es beschädigt haben soll.

Von Ruth Brüderlin vor 5 Minuten
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