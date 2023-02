Cristiano Ronaldos Geburtstag aus 1001 Nacht

Es war eine gute Woche für Cristiano Ronaldo. Erst traf er am Freitag, 3. Februar 2023, zum ersten Mal für seine Mannschaft Al Nassr FC ins Tor und am Sonntag darauf konnte er im Kreise seiner Familie und Freunden seinen 38. Geburtstag feiern. Ronaldos erstes Goal fiel jedoch nicht aus dem Spiel heraus, sondern vom Elfmeterpunkt, von dem er in der Nachspielzeit treffsicher verwandelte. Damit sicherte er seinem Verein die Tabellenspitze und konnte mit bestem Gewissen an seine Geburtstagsparty abrauschen, zu der er einige seiner engsten Freunde nach Saudi Arabien einfliegen liess.