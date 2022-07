Marilyns Geschenk an die Welt

Zwar wurde Marilyn in ihren Filmen meist als blondes Dummchen besetzt, würdelos wirkte sie in keinem Moment. Waren ihre Filme oft schlecht – sie wars nie. Ihr Humor schien in jeder Szene durch, verlieh noch dem flachsten Dialog oder dem plumpesten Männerscherz die nötige Prise Esprit. Es waren Männer, die Marilyn Monroe erfanden, bändigen konnten sie sie nie. Über das Macho-Universum Hollywood meinte sie einmal: «Ich habe nichts dagegen, dass unsere Welt eine Männerwelt ist – solange ich die Frau darin bin.» Und über wie viel Selbstironie sie verfügte, zeigt eine der wenigen Szenen in «Something’s Got to Give», dem unvollendeten Film vor ihrem Tod: Sie planscht in einem Pool herum, ihr stets kunstvoll toupiertes Sirenenhaar klebt platt am Kopf, ihr legendärer Lidstrich fehlt, und die Art, wie sie über den Poolrand zu krabbeln versucht, hat die Eleganz eines Frosches, der aus einem Kochtopf zu entkommen versucht.